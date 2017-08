EN DIRECT. Mercato: L'officialisation de Mbappé attendue aujourd'hui... Mahrez quitte Leicester...

Starbobor

Bien le bonjour a toi Liver en ce dernier jour de mercato,et merci de nous avoir offert tes talents informatifs durant tout l'été,ce fut un plaisir de te suivre ! que penses tu de l’opération dégraissage du PSG? c'est un peu foiré non? Je soupçonne Emery d'avoir demandé un petit délais jusqu'en hiver histoire d’être sur et certain de qui il veut garder

>> Salut compagnon de route ! Le PSG ne va pas vendre des cents et des milles comme on dit, à moins que Di Maria ne quitte en catastrophe le club (Emery refuse catégoriquement). L'opération dégraissage est quand même plutôt réussie pour Serge Aurier qui serait vendu 25 millions d'euros à Tottenham et Blaise Matuidi pour une vingtaine de millions à la Juve. Hormis ces deux-là, le PSG a perdu pas mal d'argent avec Grzegorz Krychowiak, acheté 30 millions l'année dernière et prêté à West Bromwich Albion, et beaucoup d'énergie avec Hatem Ben Arfa, qui a refusé de jouer en Turquie. Au final, je dirais que c'est très moyen, si l'on fait le ration « dépense / vente » cet été.