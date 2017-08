«Jean-Michel est un roi de l’ancien monde», le président de Guingamp détruit Aulas et sa croisade anti-PSG

Le président de l'En Avant de Guingamp, Bertrand Desplat. — F. Tanneau / AFP

Obnubilé par le PSG et sa puissance financière incomparable en France, Jean-Michel Aulas semble faire cavalier seul dans sa croisade contre les dirigeants du PSG. Mercredi matin, L’Equipe a interrogé plusieurs présidents de Ligue 1 afin de connaître leur position sur le sujet. Et manque de pot pour JMA, aucun d’eux ou presque ne semble trouver l’attitude du PSG malvenue ou déloyale, bien au contraire.

De Laurent Nicollin (Montpellier) qui « trouve ça super ce que fait le PSG » à Olivier Sadran (Toulouse) qui a « un avis extrêmement favorable vis-à-vis du PSG »,en passant par Saïd Chabane (Angers) qui voit la chose de « manière positive », les présidents de L1 voient d’un bon œil la nouvelle dimension prise par le PSG cette saison avec son recrutement XXL. Mais le plus remonté contre Jean-Michel Aulas est le président guingampais Bertrand Desplat. Longuement interrogé à ce sujet, le gendre de Noël Le Graët a allumé son homologue lyonnais.

Desplat fait sa fête à Aulas

« Je ne vois là-dedans que la position d’un dirigeant qui se sent dépassé par un nouveau modèle économique et qui la joue mauvais perdant. Il y a eu la même chose avec Monaco à une époque, et Monaco fait ce que Lyon rêve de faire depuis un moment avec des records de ventes de joueurs formés ou révélés chez eux. Peut-être que ça amène chez Jean-Michel une forme d’aigreur. Stigmatiser en tombant dans la vulgarité, ça devient indigne. »

« J’ai l’impression que Jean-Michel est un roi de l’ancien monde qui a envie que rien ne change. […] On n’aurait pas accumulé autant de retard si on avait eu des dirigeants conservateurs qui endormaient avec des belles promesses et des fausses paroles. Ça fait longtemps que je dis que Jean-Michel Aulas est le plus grand conservateur du foot français. »

Après cette sortie à la machette du président Desplat, on peut être certain que Jean-Michel Aulas n’en restera pas là. On a déjà hâte d’assister au prochain épisode.