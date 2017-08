Equipe de France: La fin du mercato peut-elle perturber les Bleus avant les Pays-Bas?

Kylian Mbappé et les joueurs de l'équipe de France à l'entraînement à Clairefontaine, le 29 août 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Forcément, avec un match prévu le 31 août, le mercato s’invite rapidement dans les discussions cette semaine à Clairefontaine. Surtout quand il concerne les deux joueurs censés squatter l’attaque des Bleus pendant les dix-quinze prochaines années et des sommes dépassant les 150 millions d’euros. Le cas Ousmane Dembélé, non convoqué car écarté par son désormais ex-club, a été réglé par Didier Deschamps dès la semaine dernière. Celui de Kylian Mbappé est en revanche toujours en suspens.

Suivez @KMbappe à son arrivée au château de Clairefontaine!👀

La vidéo complète sur notre chaîne Youtube👉 https://t.co/dh4kGtJO7U pic.twitter.com/BSO7NN6q6k — Equipe de France (@equipedefrance) August 29, 2017

Interrogé sur le sujet lundi, le sélectionneur s’est voulu ferme. « On a un match jeudi, les 24 qui sont là resteront là et concentrés », a dit DD, tout en laissant entendre que le Monégasque pourrait passer sa visite médicale à Clairefontaine. En milieu d’après-midi ce mardi, toutefois, aucune officialisation n’avait encore eu lieu pour l’arrivée de l’attaquant au PSG. Le feuilleton s’étire, et pourrait, avec d'autres potentiels transferts (Lemar?, Giroud?) perturber la vie des Bleus, qui n’ont déjà que quatre petits jours pour se mettre en condition avant une rencontre très importante.

« Entre nous, on ne parle que de l’enjeu du match, assure Kingsley Coman. On est venu pour préparer ça, le mercato passe après, c’est clair. » Adrien Rabiot nous a prouvé(dans une interview au Parisien) que ce n’était sûrement pas aussi simple que le dit l’ailier du Bayern Munich, préposé à la conf’du jour au Château. Mais on a envie de le croire quand même, parce que ça nous fera une belle jambe que Mbappé joue au PSG s’il n’a pas une Coupe du monde à disputer l’été prochain.

Certains l’ont peut-être oublié avec les vacances, mais la France n’est plus en position de force dans le groupe A, désormais mené par la Suède. Il n’y a rien de perdu non plus, loin de là - les Bleus ont encore trois matchs à la maison et un déplacement en Bulgarie à négocier, tandis que la Suède jouera trois fois à l’extérieur, dont un match aux Pays-Bas. Mais si les Néerlandais, justement, viennent chiper au moins un point au Stade de France jeudi, on va commencer à sérieusement s’inquiéter.

Equipe de France: «La Suède nous a fait du mal», reconnaît Samuel Umtiti https://t.co/LHjg7fL9nO pic.twitter.com/jTaIJ5Pp8L — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 29, 2017

On imagine que Deschamps a dû faire le tour des chambres pour le rappeler à tout le monde. A en croire les joueurs, on se trompe, mais finalement peu importe. Le message semble passé. « Le coach n’a rien dit de particulier, affirme Samuel Umtiti. On est ici pour deux matchs très importants, il n’y a rien d’autre à dire. Le mercato fait partie du foot. Je peux vous dire que tout le monde est heureux d’être là, même ceux susceptibles de changer de clubs. »

Heureux, c’est bien, mais performants c’est mieux non ? « Tout le monde est focalisé sur cette rencontre, reprend le défenseur du Barça. Le mot d’ordre, c’est "gagner gagner gagner", c’est tout. » Ça marche. Nous, ce qu’on veut, c’est juste ne pas avoir à reparler de tout ça jeudi, sur les coups de 23h.