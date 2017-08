Equipe de France: «La Suède nous a fait du mal», reconnaît Samuel Umtiti

Samuel Umtiti en conférence de presse à Clairefontaine, le 29 août 2017. — FRANCK FIFE / AFP

On ne dirait pas comme ça, entre deux infos sur la signature imminente de Mbappé au PSG, mais l’équipe de France a un match crucial à gagner jeudi si elle veut disputer la prochaine Coupe du monde. Si cette rencontre face aux Pays-Bas revêt une telle importance, c’est parce que le dernier s’est très mal terminé. Souvenez-vous, quatre jours avant le festival enthousiasmant mais amical face à l’Angleterre (3-2), les Bleus étaient allés perdre à Solna (2-1), sur une erreur monumentale de Lloris à la dernière minute.

« C’est vrai que cet échec nous a fait du mal, reconnaît Samuel Umtiti, de passage en conférence de presse mardi. On a pris une gifle, on voulait vraiment gagner là-bas. Maintenant, on essaye de tourner cette page. » Pour y arriver sans rien écorner, il faut que les Bleus, désormais deuxièmes de leur groupe, fassent comprendre aux Néerlandais qu’ils ne reviendront jamais dans la course tout en espérant un faux-pas suédois. Une entreprise qui commence donc jeudi au Stade de France.

« On a un groupe fort, intelligent. On va se relever, promet le défenseur du Barça. On en avait parlé après le match entre nous, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais maintenant à nous de faire le nécessaire pour nous rattraper. » Il n’y a plus le choix, en effet, même si les quatre petits jours de préparation ne sont pas des conditions idéales.

« Ce n’est pas évident, et il y a une pression importante, mais comme toujours, avance Kingsley Coman, l’autre Bleu envoyé au charbon devant les médias. A nous de rester concentrer, de ne pas en faire trop. J’ai confiance en ce groupe pour gérer cette rencontre au mieux. » On n’a pas d’autre choix que de faire pareil.