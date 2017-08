La soi-disant bourde du président de l'OM au sujet de Jovetic était en fait un gros fake

Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM. — PDN/SIPA

Le Mirror dans toute sa splendeur… Alors que RMC révélait récemment que Stevan Jovetic, en route pour rejoindre l’ OM, avait finalement fait faux bond au club olympien dans les derniers instants, privilégiant finalement la proposition de Monaco, une autre histoire bien plus dingue, et révélée par le Mirror, serait en réalité totalement bidon.

La voici telle que racontée par le tabloïd : En route pour le stade Louis II afin de suivre le match entre Monaco et Marseille, Jovetic aurait pris un hélicoptère depuis Nice afin de rejoindre le Rocher. A l’intérieur, l’attaquant intériste se serait retrouvé en compagnie de Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, qui ne l’aurait alors pas reconnu. Et comme si de rien n’était, Eyraud aurait alors expliqué à Jovetic que l’Olympique de Marseille allait faire signer un certain… Stevan Jovetic.

Histoire de l'hélicoptère #OM Proche de Jovetic "Le President marseillais nous a salué et nous a dit qu'il regrettait qu'on signe pas à l'OM — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 28, 2017

Il a ete très cordiale et on lui a expliqué le choix sportif de l'AS Monaco mais cette histoire est fausse." — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 28, 2017

Bonsoir Yann, non je donne la parole à un proche de Jovetic il etait meme accompagné d'un mec de l'ASM Jovetic — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 28, 2017

En réalité, s’ils se sont bien retrouvés dans le même hélicoptère, Jovetic et Eyraud savaient pertinemment qui était qui. Le président de l’OM aurait par ailleurs profité de ce moment en tête à tête pour lui dire toute sa déception de ne pas le voir rejoindre le club phocéen. Reprise par de nombreux médias partout en Europe, cette histoire aurait donc été inventée par le tabloïd. Venant de ce canard, bizarrement, on n’est même pas plus surpris que ça…