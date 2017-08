«Il y a une classe d'écart avec Neymar», Ousmane Dembélé la joue modeste à son arrivée au Barça

Ils étaient près de 20.000 spectateurs à venir assister aux premiers pas d’Ousmane Dembélé sous ses nouvelles couleurs. Un beau petit comité d’accueil au Camp Nou pour voir celui qui doit suppléer (numériquement) Neymar, parti au PSG. Lundi après midi, le joueur formé au Stade Rennais a effectué ses premiers dribbles avec ses nouvelles couleurs. Et s’est montré très modeste lors de la conférence de presse de présentation.

« Je suis très content d’être ici, mon rêve est devenu réalité en signant ici à Barcelone. Depuis que j’ai l’âge de 8 ans, je regarde des matchs du Barça. J’ai toujours regardé leurs matchs, la manière de jouer… », a expliqué l’ailier français arrivé en Catalogne moyennant 105 millions d’euros (plus des bonus pouvant s’élever à 42 millions d’euros).

Interrogé sur la succession du Brésilien, Ousmane Dembélé a préféré rester plutôt modeste. Et on le comprend. Avant d’égaler Neymar (105 buts en 186 matchs), « Dembouz » va avoir du pain sur la planche.

Il y a une classe d’écart entre moi et Neymar. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Moi, je suis tout jeune et c’est ma deuxième saison en professionnel. J’apprends tous les jours, je n’ai que 20 ans. Je m’améliore de jour en jour et je suis venu dans ce club pour grandir encore plus. Je ne suis pas là pour remplacer Neymar. »