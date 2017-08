Mercato: En un tour de passe-passe, Monaco a piqué Jovetic à l'Olympique de Marseille

Stevan Jovetic avec l'Inter de Milan — Marco Vasini

Si on vous dit que l’OM a connu pire déconvenue que sa fessée de dimanche soir face à l’AS Monaco (6-1), vous y croyez ? Et ben vous devriez, car pendant que les joueurs monégasques étrillaient une pathétique formation olympienne, une toute autre affaire se jouait en coulisse. A la recherche de son fameux « grand attaquant » depuis des semaines et des semaines, l’ OM pensait avoir enfin trouvé la perle rare en la personne de Stevan Jovetic.

L’attaquant de l’Inter s’était mis d’accord avec les dirigeants marseillais et il devait même passer sa visite médicale ce lundi matin. Sauf qu’entre-temps, pendant que les hommes de Jardim mettaient une peignée à leurs adversaires du soir sur le terrain, les dirigeants du Rocher en faisaient de même dans le feutré.

Amis Monégasques, remerciez Ramadani (et donc Zahavi) pour Jovetic 👁 — Paris United (@parisunited6) August 27, 2017

Alors que les derniers détails du dossier Mbappé se réglaient, l’AS Monaco est parvenu à retarder la décision de Jovetic de rejoindre l’OM pour finalement le persuader de faire volte-face. Résultat, c’est bien dans le Sud de la France que le buteur de l’Inter va poser ses bagages, mais pas à Marseille, donc…

Rmc : " Jovetic d'accord avec l'OM depuis samedi, VM prevu demain, Monaco a demandé d'attendre, tout c'est accéléré aujourd'hui pour l'Asm" — Julien ~ ⚽️ (@julien_mgrt) August 27, 2017

Ce retournement de situation, typique du grand n’importe quoi des fins de mercato, a rendu fou les dirigeants de l’OM, notamment Zubizarreta, le directeur sportif du club olympien.

Yé viens chercher Jovetic où c'est qu'elle est

-T'es sûr Zubi? Il vient de signer à Monaco là

-Aie caramba pic.twitter.com/vL8k8gRcgC — Michel-Michel-Michel (@LeKouss) August 27, 2017

Il faudra pourtant bien vite se calmer, car l’heure tourne et Marseille n’a toujours pas trouvé l’attaquant tant espéré depuis le départ de Gomis…