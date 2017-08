Equipe de France: Kurt Zouma convoqué après le forfait de Raphael Varane

Kurt Zouma, ici sous le maillot de Stoke City, a été appelé en équipe de France pour pallier le forfait de Raphaël Varane, le 27 août 2017. — Magi Haroun/Shutterstoc/SIPA

Kurt Zouma (Stoke City) a été convoqué dimanche en équipe de France, après le forfait de Raphaël Varane, annoncé samedi par Zinédine Zidane, son coach au Real Madrid, a indiqué la Fédération française de football sur ses réseaux sociaux.

Varane, pilier de la défense, touché aux adducteurs droits, manquera les prochains matches des éliminatoires du Mondial 2018, face aux Pays-Bas jeudi, capital, et contre le Luxembourg le 3 septembre.

«Aujourd'hui (samedi), il pourrait jouer, mais je ne veux pas que ça s'aggrave et qu'on le perde pour plus longtemps. L'idée, c'est qu'il reste ici (à Madrid) pour s'occuper de la blessure et de sa préparation pour la saison. Le match de l'équipe de France est important pour l'équipe de France, mais la santé du joueur est importante pour la saison», avait expliqué samedi Zidane en conférence de presse.

Vers un axe Koscielny-Umtiti

Ce forfait de Varane est un coup dur pour Didier Deschamps, qui perd sa référence en défense centrale. En l'absence de Varane (24 ans, 37 sélections), Laurent Koscielny pourrait donc être associé à Samuel Umtiti chez les Bleus en charnière centrale.

Le Barcelonais a vécu une après-midi tranquille samedi. Il était titulaire sur la pelouse d'Alavés (2-0). Umtiti a certes été averti pour un accrochage sans ballon à l'entrée de sa propre surface, mais ce carton jaune ne l'a pas empêché de livrer une copie très propre.