Premier League: «C'était désastreux», Wenger a mal vécu le 4-0 pris par Arsenal à Liverpool

Arsenal a réalisé un match «désastreux» à Liverpool (défaite 4-0), a concédé son entraîneur Arsène Wenger après la deuxième défaite de rang des Gunners, dimanche, pour la 3e journée du Championnat d'Angleterre. «Mentalement, c'était difficile, a déclaré Wenger sur Sky Sports. Une performance très décevante. C'était désastreux.»

«Le résultat est une conséquence de la performance. Ce n'était pas assez bon. Nous sommes battus partout physiquement et au final on leur a rendu la tâche facile», a déploré le technicien français.

«Ces derniers temps, on s'est bien débrouillés dans les gros matchs. C'est pourquoi aujourd'hui c'est encore plus décevant», a regretté Wenger. Liverpool a trouvé la faille grâce à Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah et Daniel Sturridge face aux Gunners.

"I am sorry that I am the problem."



Arsene Wenger has asked for Arsenal fans to stick by his team.https://t.co/J3PoCvlY52 pic.twitter.com/4g4pSJ9zPQ