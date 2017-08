Equipe de France: La tuile... Raphaël Varane forfait pour les matchs contre le Pays-Bas et le Luxembourg

Raphaël Varane — FRANCK FIFE / AFP

Mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps et l'équipe de France. Raphaël Varane ne disputera pas les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde des Bleus contre les Pays-Bas et le Luxembourg. Zinédine Zidane, coach du Real Madrid, déclaré samedi qu'il avait contracté une blessure à l'adducteur droit.

Zinedine Zidane annonce le probable forfait de Varane avec les Bleus:

"L'idée, c'est qu'il reste ici à Madrid pour s'occuper de la blessure" pic.twitter.com/wvUA44sACa — Actu Foot (@ActuFoot_) August 26, 2017

« Aujourd'hui, il pourrait jouer, mais je ne veux pas que ça s'aggrave et qu'on le perde pour plus longtemps. L'idée c'est qu'il reste ici (à Madrid) pour s'occuper de la blessure et de sa préparation pour la saison. Le match de l'équipe de France est important pour l'équipe de France, mais la santé du joueur est importante pour la saison », a expliqué Zidane en conférence de presse.

Umtiti et Kimpembe feront le taff

Compte tenu de la défaite contre la Suède (2-1 en juin), ces deux matches de rentrée revêtent une importance cruciale pour l'équipe de France. Dans leur groupe A de qualification, les Bleus (2e, 13 points) sont devancés par les Suédois à la différence de buts et n'ont que trois points d'avance sur les Néerlandais.

Ce forfait est donc un coup dur pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui perd sa référence en défense centrale avec l'absence de Varane. Quoi que... Il y a bien Umtiti et Kimpembe derrière. Tranquille.