Mercato: «Si le match a lieu aujourd'hui, je le prends. Mais…» Jardim laisse planer le doute autour de Kylian Mbappé

Ça devrait se conclure dans les prochaines heures. Jamais Kylian Mbappé n’a semblé aussi proche de signer au PSG. Même Leonardo Jardim, son coach à Monaco laisse supposer qu’avant la fin du week-end, le cas de l’international français sera réglé. « C’est un joueur de l’AS Monaco, a déclaré le technicien portugais à propos du buteur international de 18 ans. On a besoin de tout le monde. C’est une option pour jouer, rester remplaçant. Parfois pour rester dehors. Si le match à lieu aujourd’hui, je le prends. Mais il a lieu dimanche.. .»

Jeudi après-midi, au moment d’annoncer la sélection de l’équipe de France pour les matchs face aux Pays Bas et le Luxembourg, Didier Deschamps avait annoncé qu’il n’autoriserait pas Kylian Mbappé à négocier son transfert pendant son séjour à Clairefontaine. ce qui laisse supposer que l’affaire doit être entendue avant lundi et le rassemblement des Bleus.

La situation autour de Kylian Mbappé, que certains médias annonçaient jeudi bientôt transféré au Paris SG, reste effectivement très complexe. Quant à savoir si la direction du club monégasque pourrait éventuellement l’empêcher de faire jouer Mbappé, Jardim a seulement lâché : « La direction commande toujours. Dans tous les clubs où j’ai travaillé il y a d’abord la direction puis le secteur sportif. Ici, c’est pareil. Si la direction arrive demain et me dit : "Falcao ne peut pas jouer", Falcao ne jouera pas. C’est la direction qui paie et fait les contrats. Mais lorsqu’un joueur s’entraîne bien et que je peux l’utiliser, je le fais. »