Ligue Europa: L'OL n'est vraiment pas verni, tirage abordable pour Nice et Marseille

Henrik Larsson et Eric Abidal n'ont pas eu la main légère pour les clubs français, pour le tirage au sort de la Ligue Europa, ce vendredi. Marseille a écopé d'un groupe assez tranquille. Alors que les Olympiens auraient pu tomber avec Arsenal ou le Milan AC, ils ont eu un peu de chance en se retrouvant avec le Red Bull Salzbourg. Les Autrichiens, 4 fois champion national consécutif étaient entraînés la saison passée par Oscar Garcia, aujourd'hui coach de Saint-Etienne. L'OM sera également opposé aux Portugais du Vitoria Guimaraes. Les Turcs de Konyaspor seront la quatrième équipe de la poule de l'OM.

Ça sera aussi compliqué pour Nice

Lyon se retrouvera dans le groupe E avec notamment Everton. Un tirage pas si évident que ça pour l'OL qui devra faire face à l'incroyable et infernal Wayne Rooney, de retour au bercail après des années passées à Manchester United. Les hommes de Bruno Genesio se retrouvent également avec l'Atalanta Bergame, surprise de la dernière saison de Serie A, emmenée par l'Argentin Alejandro Gomez. Enfin, Lyon devra faire absolument le plein contre l'Apollon Limassol (Chypre), pour espérer bien figurer dans ce groupe.

Eliminé en barrage de la Ligue des champions par Naples, Nice retournera en Italie pour cette phase de poule. Les Aiglons affronteront la Lazio Rome. Les deux autres équipes du groupe K, où figure le Gym, restent plus abordables. Mario Balotelli & co seront opposés aux Belges de Zulte Waregem et au Vitesse Arnhem. Pas si évident que ça.