Il est de retour. Après quelques semaines d’indécision, Ibrahimovic a signé une prolongation de contrat avec Manchester United jeudi soir. Blessé en quarts de finale de la Ligue Europa contre Anderlecht en avril, le Suédois retrouve petit à petit la forme et on devrait le revoir sur les terrains de Premier League avant la fin de l’année. Après sa prolongation de contrat, Zlatan Ibrahimovic a été interviewé par ESPN, qui l’a évidemment interrogé sur l’arrivée de Neymar au PSG.

What does Zlatan think of #PSG signing Neymar? pic.twitter.com/Qh8dBudXtI