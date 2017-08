VIDEO. Ligue des champions: Le PSG retrouve Ancelotti, Monaco ses fantômes du passé… Ce qu’on retient du tirage au sort…

Joli trophée n'est-ce pas? — Claude Paris/AP/SIPA

Enfin. Après un suspense insoutenable, une attente interminable, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco connaissent leurs adversaires en phases de poule de Ligue des champions. Les Parisiens ont hérité de la poule B, celle du redoutable Bayern Munich ainsi que des abordables Anderlecht et Celtic tandis que l’ASM se contentera pour sa part du maudit FC Porto (remember 2004), du Besiktas et du puceau Leipzig. Et maintenant, on fait quoi ? On attend les 12 et 13 septembre, et on tire les premières conclusions du tirage.

Monaco - Porto: le groupe de l'apéro #TirageLdC — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) August 24, 2017

Paris et Ancelotti, Monaco et Porto… comme on se retrouve

Attention spoil. Le PSG sera sans doute plus content de retrouver Carlo Ancelotti que l’AS Monaco le FC Porto. L’Italien a lancé le projet « dream bigger », permis à Marco Verratti d’éclore, fait de Matuidi le patron du milieu et surtout, surtout, offert le premier titre de champion aux Parisiens depuis 1994. Une éternité. C’était dix ans avant la finale de la Ligue des champions perdue par l’AS Monaco à Gelsenkirchen contre le FC Porto de José Mourinho. Un 3-0 sans-pitié marqué par la blessure prématurée de Ludovic Giuly. Eternels regrets que même une double-revanche en 2017 ne saurait effacer.

Le PSG va pouvoir tester sa nouvelle artillerie contre le Bayern

Dani Alves, Neymar, probablement Kylian Mbappé… Le PSG a très nettement renforcé son arsenal offensif cet été et il est temps de voir ce que vaut désormais la formation d’Unai Emery sur la scène continentale depuis l’humiliation du Camp Nou en mars dernier. Le Bayern est parfait pour ça. C’est un candidat à la victoire finale avec une équipe complète et rodée, qui plus est particulièrement fort à domicile. Un adversaire comme Paris n’en trouvera pas en Ligue 1.

Monaco tombe ENCORE sur un groupe vachement équilibré

Petit retour en arrière. En 2014-15, les Asémistes héritent de Benfica, du Zenith et du Bayer Leverkusen. L’année suivante, Ligue Europa. En 2016-17, retour en C1. Bayer Leverkusen, Tottenham et CSKA Moscou. Et maintenant, Porto, Besiktas et Leipzig. Si les Allemands étaient le pire tirage du chapeau 4, Monaco s’en est bien sorti sur les pots 3 et 4, bien que synonymes de déplacements périlleux. Sur le papier, la team Jardim est un peu au-dessus sans avoir un statut équivalent à celui des grosses têtes de série. Derrière, ce sera serré, il n’y aura pas d’équipe à zéro ou un point. Bref, ça sera la guerre jusqu’au bout.

Les ultras du PSG vont pouvoir se mesurer à ceux du Celtic

On ne va pas se mentir, l’équipe écossaise ne devrait pas être une menace pour Paris. Elle résistera férocement à domicile où elle s’inclinera 1-0 ou 2-1 et prendra une immense volée au Parc. En revanche, elle risque d’infliger un lourd revers aux ultras du PSG en tribunes. L’occasion de voir où en est le retour de la vraie ambiance au sein du club de la capitale par rapport aux vraies ambiances d’Europe. On rappelle que le Celtic, c’est le mythique You’ll never walk alone et ce genre d’atmosphère.

Monaco vs Leipzig, le sommet des mal-aimés

On ne vous fait pas le dessin pour l’ASM et les clichés qui entourent le Stade Louis II. En dépit d’une régularité sportive sans faille depuis son retour en Ligue 1, Monaco n’attire pas les foules. Quant à Leipzig, la formation allemande est carrément détestée outre-Rhin depuis que Red Bull est aux manettes du club… de la banlieue de Leipzig (anciennement le SSV Markransdädt). Boycott des supporters adverses et messages de haine (des fans de Dresde ont accueilli Leipzig avec une tête de taureau coupée, en août 2016), c’est peu dire que le vice-champion de Bundesliga a peu d’amis en dehors de ses terres. Ça permettra sans doute à Monaco de relativiser.