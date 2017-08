PSG: Verratti trop nerveux ? «Il joue comme il vit, avec beaucoup d’émotions», répond Emery

Marco Verratti a été expulsé pour deux cartons jaunes, lors de PSG-Toulouse, le 20 août 2017 au Parc des Princes. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Un carton jaune lors du Trophée des champions, un autre lors de la deuxième journée et puis deux face à Toulouse dimanche, qui lui ont valu une expulsion. On ne peut pas dire que le début de saison de Marco Verratti est des plus sereins. La conséquence, peut-être, d’un été agité par sa vraie-fausse envie d’aller à Barcelone et son changement d’agent.

>> A lire aussi : PSG : Mbappé, Verratti, Aurier… Nasser ne s’est pas mouillé mais se dit «confiant» pour la suite du mercato

« C’est un joueur spécial »

Tout cela n’inquiète pas plus que ça son coach, en tout cas. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mercredi, Unai Emery a défendu le milieu de terrain italien. « Marco est un joueur spécial. Il joue comme il vit, avec beaucoup d’émotions, a dit le technicien espagnol. Il ne se relâche pas une minute quand il est sur le terrain, il vit le match avec un esprit compétitif. J’aime ça. »

Emery reconnaît tout de même qu’il faut faire attention, mais rien de bien alarmant non plus. « C’est un travail pour maintenir l’équilibre [entre motivation et agressivité]. Mais je préfère qu’il soit un peu plus qu’un peu moins, explique coach Unai. Ce n’est pas un grand problème pour moi, je sais qu’il va s’améliorer là-dessus. » Suspendu pour la 4e journée vendredi face à Saint-Etienne, Verratti devrait être remplacé par Javier Pastore dans le milieu à trois du PSG.