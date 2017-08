Réponse du berger: Neymar aussi a entamé une procédure contre le Barça

FOOTBALL «Non, c'est toi qui raccroche... non c'est toi...»

Le Brésilien Neymar lors d'une opération en tant qu'ambassadeur de Handicap International, le 15 août 2017 à Genève. — Laurent Gillieron/AP/SIPA

La guéguerre opposant le Barça d’un côté et Neymar et le PSG de l’autre n’est pas près de s’arrêter. Après l’attaque frontale des Catalans mardi soir, qui réclament 8,5 millions d’euros au joueur brésilien, on apprend mercredi que ce dernier est également engagé dans une procédure contre son ancien club.

>> A lire aussi: «Le Barça essaye de faire pipi plus loin que Paris», un avocat réagit à la plainte contre Neymar

Sa société familiale NN Consultoria a en effet publié un communiqué pour mettre les choses au clair. D’une part, l’action en justice du Barça a été accueillie « avec surprise, étant donné que l’athlète a intégralement respecté les termes de son contrat avec le versement des sommes convenues pour le libérer [les 222 millions] ».

D’autre part, le Brésilien n’a pas renoncé à sa prime de 26 millions négociée au moment de la prolongation de son contrat, en octobre 2016, bloquée par le Barça depuis le transfert. « Il convient encore d’informer que le joueur a débuté une procédure devant les autorités compétentes afin de récupérer cette somme », est-il écrit dans le communiqué.