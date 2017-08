Rien ne va plus au Barça… Les comptes Twitter et Facebook du club piratés, l’arrivée d’Angel Di Maria annoncée

Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu vit un été compliqué. — Manu Fernandez/AP/SIPA

C’est vraiment l’été de tous les dangers à Barcelone. Après le départ de Neymar, les recrues qui n’arrivent pas, la direction qui est menacée… Voilà que le club est « attaqué » sur Internet. Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 4h du matin, un gai luron a réussi à pirater les réseaux sociaux du club catalan. Facebook, Twitter, tous les comptes y sont passés, dans toutes les langues… Et l’invité surprise en a profité pour glisser un petit message à la direction du club en annonçant la signature d' Angel Di Maria… Tout ceci est évidemment faux, même si les dernières rumeurs faisaient état d’un intérêt des Blaugranas pour le joueur parisien.

Le Barça a mis quelques heures à se rendre compte du piratage et a tout supprimé au petit matin, et posté un message sur Twitter affirmant que le club cherchait à résoudre ce petit imprévu. La fin d’une sale journée pour le club dirigé par Josep Maria Bartomeu, qui avait vu Neymar revenir à Barcelone (avec Dani Alves) voir ses désormais anciens coéquipiers. Et le Brésilien et Piqué ont rejoué au « Se Queda ».