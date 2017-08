VIDEO. Surhomme: Teddy Riner claque une répétition à 230 kg au développé-couché (en claquettes)

Teddy Riner est beaucoup trop fort — Twitter

Teddy Riner est-il un être humain normal ? Non. On le savait déjà. Mais le multiple champion du monde et médaillé d’or olympique de judo tenait à le prouver une nouvelle fois en claquant une performance incroyable au développé-couché, exercice roi des salles de sport (avec le squat et le soulevé de terre pour les gens qui n’esquivent pas le sacro-saint « leg-day »). Le judoka a soulevé non sans peine mais en claquettes 230 kilos, soit 100 kilos de plus que son propre poids de corps. Indécent.

Teddy Riner envoie là un message à la concurrence à un peu moins d’une semaine du coup d’envoi des mondiaux de judo qui se tiendront à Budapest du 28 août au 3 septembre et dont il est le tenant du titre dans sa catégorie (+ de 100 kilos). En attendant de réfléchir à sa future reconversion dans le powerlifting ?