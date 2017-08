Mercato: Les supporters de Monaco en veulent à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé lors de Monaco-Juventus en demi-finale de Ligue des champions, le 3 mai 2017. — Zemanek/BPI/Shutterstoc/SIPA

Le groupe de supporters Ultras Monaco 1994 a reproché mardi dans un communiqué le comportement du très convoité attaquant Kylian Mbappé, qui n'a rien «prouvé (...) du haut de ses quelques dizaines de matchs au niveau professionnel». Ces supporters ont fait part de leur «stupéfaction et indignation» face aux chiffres «concernant le transfert de Mbappé mais aussi à propos de son salaire pour prolonger son contrat», ont-ils écrit dans leur billet diffusé sur leur compte Twitter.

Qu'il soit transféré ou prolongé, «aucun joueur ne vaut autant de millions d'euros», a ajouté UM1994, surtout «sans avoir prouvé quoique ce soit du haut de ses quelques dizaines de matchs». L'attaquant de l'équipe de France n'a plus joué avec Monaco depuis la 1re journée et n'était même pas dans le groupe à Metz, vendredi, officiellement pour le «protéger».

>> A lire aussi: Mbappé exclu de l'entraînement pour une embrouille avec Raggi

Il est convoité notamment par le PSG, pour un transfert qui pourrait atteindre les 180 millions d'euros pour un joueur de 18 ans ayant marqué 26 buts en 44 matches la saison dernière. Les négociations pour une prolongation en Principauté avec un salaire avoisinant le million d'euros bruts mensuel semblent au point mort.

Les Ultras Monaco 1994 ont également évoqué «l'amour du maillot et le respect de son club formateur à vie» et tenu à «rappeler à Kylian Mbappé et à son clan que rien ni personne n'est au-dessus de l'institution AS Monaco». Ils ont conclu en faisant part de leur confiance en leurs dirigeants pour «bâtir une équipe capable de défendre notre titre (de champion de France), avec ou sans Mbappé».