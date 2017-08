Mercato: Diego Costa «se marierait très bien avec l’OM», estime Jacques-Henri Eyraud

Diego Costa lors du match entre Chelsea et Tottenham le 4 janvier 2017. — Jason Brown/JMP/Shutter/SIPA

Il reste dix jours à l’OM pour trouver le buteur tant recherché. Après l’échec de la piste Olivier Giroud et les réticences d’une partie des dirigeants concernant Carlos Bacca, les possibilités ne sont pas légion. Le président olympien himself a toutefois relancé la machine à rumeurs lundi soir. Invité de SFR Sport, Jacques-Henri Eyraud n’a pas hésité à se mouiller sur plusieurs noms évoqués, notamment celui de Diego Costa, en froid avec Antonio Conte à Chelsea.

« Ce qui me plaît chez lui, c’est son caractère, sa grinta et son sens du combat, ça se marierait très bien avec l’OM, a-t-il dit. On a montré qu’on était capables de faire des transactions pouvant aller jusqu’à 30 millions d’euros. Si un joueur coche toutes les cases, pourquoi pas. Rien n’est impossible… »

Eyraud sait toutefois que le buteur espagnol voudrait en priorité retourner à l’Atlético. Sauf que le club madrilène ne peut recruter cet été. « La situation contractuelle est compliquée (…), des discussions qui existent entre d’autres clubs », a-t-il ajouté. La solution pourrait alors se nommer Vincent Aboubakar ou Moussa Dembélé, « des joueurs puissants, athlétiques et très intéressants », selon le boss de l’OM.

Dernier nom évoqué dans l’émission, celui d'Anthony Martial pour un éventuel prêt. « Je ne ferai pas de commentaires mais le prêt d’un attaquant est tout à fait possible, ça peut même être une solution intelligente, on verra. » Voilà qui va permettre aux supporters de tenir encore un peu, en attendant de connaître celui qui accompagnera Valère Germain en attaque cette saison.