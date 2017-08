Winston-Salem: Grosse suspicion de match truqué lors de la défaite de Dolgopolov face à Monteiro

Le premier tour du tournoi de Winston-Salem entre Alexander Dolgopolov et Thiago Monteiro était-il truqué ? Le Times rapporte ce lundi que la Tennis Integrity Unit compte se pencher sur cette rencontre, remportée par le Brésilien en deux sets (6-3, 6-3). En cause, des mouvements très suspicieux sur les sites de paris en ligne en faveur de Monteiro, pourtant outsider avec la 114e place mondiale face à l’ancien numéro 13.

Des mises très importantes ont été recensées, et plusieurs sites ont finalement suspendu les paris avant la fin du match.

L’attitude de Dolgopolov, qui n’était pas blessé, a alimenté la rumeur. Un journaliste allemand a ainsi fait remarquer, par exemple, que l’Ukrainien ne s’était pas créé une seule balle de break de tout le match. Ce qui ne lui était arrivé que deux fois lors des deux dernières saisons, face à Roger Federer. Et c’est également la première fois de sa carrière que le Brésilien s’impose en n’étant jamais mis en danger sur sa mise en jeu, alors qu’il est statistiquement un serveur très moyen. C’est désormais à la Tennis Integrity Unit de se prononcer.

So I decided to write something about the highly suspicious Dolgopolov match in Winston-Salem this evening...https://t.co/4VNaBcNZLP pic.twitter.com/oXRC8uXvJF