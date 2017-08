PSG: Neymar rend hommage à Matuidi en reprenant sa «danse du Charo»

Neymar fête son premier but au Parc des Princes en faisant un hommage à Blaise Matuidi, lors de PSG-Toulouse (6-2), le 20 août 2017. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Blaise Matuidi n’en demandait certainement pas tant. Le désormais ex-milieu de terrain du PSG, qui a dit au revoir au public du Parc des Princes dimanche avant la rencontre face à Toulouse, a eu la jolie surprise de voir Neymar lui rendre hommage en reprenant sa « danse du Charo » après avoir inscrit le premier de ses deux buts du soir.

Un moment que le Brésilien a immortalisé ensuite sur son compte Instagram. Sympa, quand même, pour un joueur avec qui il n’aura finalement passé que quelques semaines.

@blaisematuidiofficiel A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Aug 20, 2017 at 4:14pm PDT

Cette célébration est en tout cas le signe que le Brésilien se sent déjà comme chez lui à Paris et à l’aise dans le vestiaire. Neymar l’a d’ailleurs confirmé lui-même dans les couloirs du Parc dimanche soir : « L’équipe possède un jeu à la brésilienne et cela facilite mon intégration. La présence de Daniel Alves, de Marquinhos, des Sud-Américains est très importante. On peut rire ensemble, blaguer ». Et accessoirement marquer des buts. Beaucoup de buts.