claverite

Il faut arreter tous ces joueurs qui vont au clash pour partir. T'as signé, tu as au minimum un contrat à respecter à défaut de respecter ton club, ton entraineur, tes partenaires et tes supporters. Il y a qu'en même une sacré différence entre un Grizou qui refuse de partir pour ne pas laisser le club qui lui à tout donné dans la merde et un Dembélé ou un Mbappé. A bon entendeur ...

>> Je suis assez d'accord avec ça je dois dire. Mbappé a essayé de faire les choses bien mais son choix final complique beaucoup la situation. Il devait quand même se douter que les négociations seraient tendues entre Monaco et le PSG. Quant à Dembélé, il avait déjà prouvé à Rennes ses talents de négociateur. Je trouve ça hyper dommage, surtout quand tu as la chance d'être titulaire dans une équipe comme le Borussia à 20 piges (et que t'as un énorme coup à jouer en équipe nationale à un an d'une Coupe du monde). On verra où il en sera le 1er septembre, mais bon...