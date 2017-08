Monaco: Mbappé exclu de l'entraînement pour une embrouille avec Raggi

Kylian Mbappé face à Dijon — AFP

Ce n’était donc pas qu’une histoire « d’être à 100 % » ou non dans sa tête, comme l’avait justifié Leonardo Jardim. Privé du déplacement à Metz vendredi, Kylian Mbappé a en réalité été puni pour un écart de comportement plus tôt dans la semaine. L’Equipe raconte dans son édition de lundi que le jeune attaquant a eu une vive altercation avec Andrea Raggi (qui n’avait pas été convoqué non plus) le mardi précédent. Le ton est montré, les insultes ont fusé, et Mbappé a été exclu de l’entraînement.

Le PSG peut-il sortir 180 millions d’euros ?

Tout est rentré dans l’ordre depuis entre les deux hommes, mais l’épisode traduit le malaise actuel autour du jeune prodige. Décidé à partir au PSG, il est dans l’attente d’un accord entre les deux clubs, qui tarde à arriver.

Monaco est disposé à parler avec le club parisien, mais seulement à partir de 180 millions d’euros. Une somme compliquée à sortir quand on vient d’acheter Neymar… Il reste dix jours aux deux clubs pour s’entendre ou non, et à Mbappé pour sortir de l’impasse dans laquelle il se trouve.