VIDEO. Ligue des champions: La double expulsion archi-sévère de Koziello et Pléa contre Naples

Parfois, il ne faut pas chercher à comprendre. Il est des jours - des soirs, en l’occurrence - où rien ne va et où, en prime, le sort s’acharne contre vous. A côté de la plaque dans le jeu, l’OGC Nice s’est logiquement incliné 2-0 sur la pelouse de Naples en barrage aller de Ligue des champions. Le Gym a en prime terminé la partie à neuf après la double expulsion de Koziello et Pléa à la 79e minute.

Après visionnage et revisionnage de la vidéo, on a toujours du mal à comprendre l’expulsion du petit milieu de terrain (qui entraînera celle de son coéquipier). C’est lui qui va en premier vers le ballon, il touche même le cuir et s’en sort avec un rouge direct beaucoup trop sévère. Un jaune aurait été plus approprié, d’autant que le bonhomme n’est vraiment pas du genre à multiplier les fautes du genre.

Deux options en moins pour Favre à la Riviera

Pour Pléa, il prend un second jaune pour protestation. On ne sait pas s’il touche vraiment l’arbitre et si c’est ce qui lui coûte l’expulsion mais on voit bien qu’il vient prendre à partie l’homme en jaune après le rouge adressé à Koziello. C’est bête. Le Gym devra donc s’attaquer à sa remontada sans deux de ses meilleurs éléments. La Ligue des champions est loin…