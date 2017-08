Charlottesville: «J'aime les hot-dogs mais je n'aime pas la ségrégation»... Les sportifs américains se lèvent contre le racisme

« Il y a toujours eu de la haine raciale aux Etats-Unis. On le sait, mais Donald Trump l’a remise à la mode. » Très engagé politiquement, LeBron James n’y est - comme à son habitude - pas allé avec le dos de la cuillère sur son compte Twitter. Le basketteur américain a vivement réagi aux violences racistes survenues à Charlottesville, samedi, ainsi qu’aux propos du président des Etats-Unis, lequel a modéré mardi ses propos sur les manifestants suprémacistes.

Hate has always existed in America. Yes we know that but Donald Trump just made it fashionable again! Statues has nothing to do with us now!