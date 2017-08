VIDEO. Ligue des champions: A 18 piges, Alexander-Arnold plante des coups-francs comme Steven Gerrard

Trent Alexander-Arnold. Un vrai nom de regen Football Manager — Michael Probst/AP/SIPA

Le retour en Ligue des champions est là, tout proche pour Liverpool. Vainqueurs 2-1 sur la pelouse d’Hoffenheim en barrage aller de la C1, les Reds peuvent remercier leur latéral-droit Trent Alexander-Arnold. Le jeune Anglais de 18 ans n’a pas seulement trois prénoms : il sait aussi tirer de très jolis coups-francs. C’est d’ailleurs sur cet exercice qu’il a ouvert le score en Allemagne, mardi.

[⚽️ VIDEO BUT] ⚽️🚧🏆 #HOFLIV

Alexander-Arnold marque une merveille de coup franc aux 30 mètres 🔥🔥🔥 https://t.co/gL0c75bh4Y — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 15, 2017

Pas le plus beau ni le plus spectaculaire, mais cette manière de botter le cuir sur coup de pied arrêter n’est pas sans rappeler l’illustre Steven Gerrard (qui n’évoluait certes pas du tout au même poste), père fondateur des intérieurs du pied à 400 km/h. Reste plus qu’à imiter sa carrière. Ça, c’est encore une autre affaire.