VIDEO. Siuuuuuu… Cristiano Ronaldo suspendu cinq matchs après avoir poussé l'arbitre lors de Barça-Real

Cristiano Ronaldo a été expulsé dimanche soir au Camp Nou — Josep LAGO / AFP

Ange et démon. Cristiano Ronaldo est passé par tous les stades, dimanche soir au Camp Nou, lors du match aller de la Supercoupe d’Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Sur le banc au début du match, Ronaldo est entré en jeu en seconde période. S’il a inscrit un magnifique but, le Portugais a également été expulsé. La faute à une simulation dans la surface de réparation qui lui a valu un second avertissement et qui a provoqué un excès de colère de l'ex-joueur de Manchester United.

VIDEO. Le troll puissance 1000 de Cristiano Ronaldo, buteur et expulsé contre le Barça https://t.co/xZVpMCsco2 pic.twitter.com/mH0y4ubpn7 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 14, 2017

Excédé par cette décision, qu’il a jugée injuste, Cristiano Ronaldo a alors poussé légèrement l’arbitre dans le dos avant de sortir du terrain. Un mouvement qui n’a pas échappé à l’homme en noir qui l’a mis dans son rapport. A la suite de ce geste, la Commission l’a suspendu cinq matchs: un pour le carton rouge et les quatre autres pour ce geste contre Ricardo De Burgos Bengoetxea. Le Real Madrid a dix jours pour faire appel de cette décision.

Si les Merengue ne font pas appel, Ronaldo manquera le match retour de la Supercoupe d'Espagne, et les quatre premières rencontres de Liga contre le Deportivo, Valence, Levante et la Real Sociedad.

Action à revoir à partir d'1'05.