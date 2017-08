Mercato: Mis sur la touche par Antonio Conte, Diego Costa se sent traité comme «un criminel» par Chelsea

Diego Costa et Chelsea, une image du passé. — Thomson/JMP/Shutterstoc/SIPA

Il n’attend qu’une seule chose: retourner dans le club où il est aimé par tout le monde. A l’Atlético de Madrid, où il a évolué pendant trois saisons, Diego Costa est ardemment désiré. Notamment par l’entraîneur Diego Simeone. Tout le contraire d' Antonio Conte, le coach de Chelsea, qui a décidé de ne plus faire confiance à l’attaquant international espagnol. « J’attends que Chelsea me libère. Je ne voulais pas partir, j’étais heureux. Mais quand l’entraîneur ne veut pas de vous, vous devez partir », a expliqué le buteur dans une longue interview au Daily Mail. En juin, Costa avait reçu un message de Conte lui indiquant qu’il ne faisait « pas partie de ses plans ».

Pourtant, en trois saisons chez les Blues, Diego Costa n’a pas démérité. Auteur de 20 buts la saison dernière, il a grandement participé au titre des Londoniens. Plus dans les petits papiers de Conte, Diego Costa est mis au ban et est même privé d’entraînement avec le groupe professionnel. « Ils m’ont donné une semaine de repos supplémentaire, mais depuis, les amendes s’enchaînent. Ils veulent que je m’entraîne avec la réserve. Je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas un criminel et je ne suis pas dans mon tort », a ajouté le joueur au site anglais.

ITW de Diego Costa (Daily Mail) : "Je respecte Antonio Conte conmme entraîneur. (...) Mais il n'a pas de charisme." https://t.co/6mJJDHubz2 — Julien Momont (@JulienMomont) August 14, 2017

Du coup, Diego Costa attend une offre de l’Atlético pour revenir chez les Colchoneros. « Mon désir est d’aller à l’Atletico, a expliqué Costa. J’ai rejeté d’autres offres. Ils [les dirigeants de Chelsea] veulent me vendre en Chine ou à d’autres. Si je dois partir, je vais dans le club que je veux, pas dans celui qui paye le plus. »