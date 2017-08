Mondiaux d'athlétisme: Jeune retraité, Usain Bolt veut «s'amuser» et «voyager»… Ciao l'artiste

Usain Bolt lors de ses adieux au stade olympique de Londres le 13 août 2017. — Takuya Yoshino/AP/SIPA

Les championnats du monde d’athlétisme se sont terminés dimanche, et avec eux la carrière sportive d’Usain Bolt. Le Jamaïcain, superstar du sprint, a eu droit à l’ovation des spectateurs lors d’un tour d’honneur au stade olympique de Londres, sur la musique de « Reggae Night », de Bob Marley. « J’ai dit au revoir aux fans et à mon passé d’athlète. J’ai presque pleuré, mais les larmes ne sont pas venues », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Des adieux émouvants pour un athlète qui n’a pas vraiment réussi sa sortie. Maître incontesté du 100m depuis les Jeux olympiques de Pékin en 2008, Bolt n’a terminé « que » troisième de la finale. Mais le pire était à venir avec un claquage en plein relais du 4x100 samedi soir. Une image inconcevable pour quelqu’un que l’on voyait si grand, si fort.

Or, comme il l’a expliqué à L’Equipe, sa cuisse gauche le faisait souffrir dès les séries de l’épreuve. Cette fin de règne n’éclipse pas pour autant ses précédentes performances selon l’intéressé :

Cela a été un mauvais championnat pour beaucoup d’athlètes et pas seulement pour moi. J’ai vu trop de gens revenir et se faire humilier. Je ne pense pas qu’un mauvais championnat puisse changer tout ce que j’ai réalisé dans ma carrière. Je n’ai aucun regret de ne pas avoir arrêté après les Jeux de Rio 2016. »

« Content de pouvoir me reposer »

Désormais, Bolt a d’autres objectifs en tête, surtout des plaisirs simples. « Maintenant, je suis content de pouvoir me reposer. Je suis athlète depuis que j’ai dix ans et j’en ressens la nécessité. J’ai envie de voyager, m’amuser et passer un peu de temps avec mes proches », a-t-il ajouté.

Bolt en a également profité pour adresser une petite pique à son ancien rival Justin Gatlin, champion mondial du 100m et doublement suspendu pour dopage. « J’ai toujours dit que les athlètes dopés devaient avoir une suspension à vie ».