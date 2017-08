Buteur et passeur décisif contre Guingamp, Neymar se sent «comme à la maison» au PSG

Neymar a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs dimanche. — James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

Le monde avait les yeux rivés sur lui dimanche. Pour sa première apparition avec le maillot du PSG, au Roudourou, Neymar a répondu aux attentes. Avec un but et une passe décisive au compteur, le désormais ex-attaquant du FC Barcelone a fait des débuts tonitruants avec son nouveau club. Surtout, on l’a vu très disponible pour ses coéquipiers, combinant à la perfection avec Cavani et consort. Après la rencontre, le Brésilien se montrait satisfait de cette première.

« Je suis très content. C’était mon premier match, il faut que je connaisse mieux mes coéquipiers, mais je me suis senti très à l’aise sur le terrain », a déclaré le joueur formé à Santos, dont l'intégration semble se passer à merveille: « Je me sens comme à la maison. Tous mes coéquipiers ne sont pas brésiliens mais tous me mettent à l’aise, j’ai l’impression d’être ici depuis longtemps déjà. »

Guingamp-PSG: «Neymar = 44 400 000 pintes, Nasser paye ta tournée!», la banderole géniale au Roudourou https://t.co/gNV6iSMaZ8 pic.twitter.com/kMsGVO5szB — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 13, 2017

Interrogé sur sa relation sur le terrain avec Edinson Cavani, Neymar en a même profité pour faire référence à Lionel Messi, son ancien partenaire chez les Blaugranas. « On dirait un Argentin, et les Argentins je les connais bien… et je vais mieux le connaître encore. » Ça promet.