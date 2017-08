EN DIRECT. Mercato: Liverpool ne vendra pas Coutinho… Meunier remplaçant au Real Madrid… Suivez la journée transferts de ce vendredi avec nous

guilhaume

salut j'espere que tu vas bien. tout d abord on dit pain au chocolat ! et bonne fin de mercato (tu dois mieux dormir avec l affaire neymar fini. a mais non maintenenat c'est mbappé. bon courage !) . pour le losc ils sont sérieux ils vont pas se séparer de depreville : il est bon, pour le remplacer on a ponce qui joue que des bouts de match contrairement a nicolas qui est titulaire a tous les matchs et en plus il est aimé des supporters . tous sauf lui ! qu'en penses tu ?

J'adore Nicolas de Préville. C'est un vrai bon joueur qui sent super bien les coups. Par contre, s'il ne part pas titulaire cette saison avec Bielsa, il risque de vouloir voir ailleurs. Ce serait une bêtise pour le Losc de s'en séparer.