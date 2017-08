Neymar au PSG: «J'ai senti qu'il était temps de partir», Neymar explique son choix aux supporters catalans

Neymar a encore été décisif lors de la tournée américaine du Barça. — Edu Bayer /SIPA

C'est une vidéo qu'il a eu le temps de penser et de repsner dans sa tête, depuis plusieurs jours. A peine son transfert au PSG officialisé, Neymar a posté un long message sur instagram poura annoncer son arrivée à Paris et s'adresser aux supporters du barça, surpris et interloqués par son départ.

Sur fond d'images de ses plus belles actions en Catalogne, neymar a commencé par remercier longuement le Barça pour ses quatre années passées au club, quitte à forcer un peu sur la pathos. «Je suis arrivé en Catalogne à 21 ans, plein de défis. Le FC Barcelone est une nation qui représente la Catalogne. Cela a été un honneur de jouer avec le plus grand sportif que j'ai vu dans ma vie, Leo Messi. Je suis sûr que je n'en verrai jamais de meilleur. C'était mon coéquipier et un ami hors du terrain. J'ai été fier de jouer avec vous. Nous avons formé avec Lionel Messi et Luis Suarez une attaque qui a marqué l'histoire».

Puis le Brésilien a expliqué son choix plus en détail, avant de terminer en Français par un «Paris, j'arrive». on est prêts, mon grand.

«Mais un sportif a besoin de défis. Et pour la deuxième fois de ma vie, je vais à l'encontre de mon père. Papa, je comprends et je respecte ton choix, mais ma décision est prise. J'ai accepté la décision du PSG pour me lancer dans de nouvelles conquêtes et aider le club à remporter des titres. J'ai un plan de carrière audacieux et je me sens prêt à relever ce défi. J'ai senti dans mon cœur qu'il était temps de partir. La nouvelle maison PSG sera à moi pendant des années et je ferai honneur à la confiance qui m'ait faite (...) C'était une décision difficile, mais je l'ai prise avec la maturité de mes 25 ans».