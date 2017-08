VIDEO. Mercato: 222 millions pour Neymar? «Ce n'est pas cher», estime José Mourinho

José Mourinho lors du match amical entre Manchester United et la Sampdoria, le 2 août 2017 à Dublin. — Shutterstock/Shuttersto/SIPA

Jose Mourinho, le manager de Manchester United, qui détient le record du transfert le plus élevé avec les 105,2 millions d'euros payés pour Paul Pogba, a estimé que les 222 millions d'euros que le PSG s'apprête à verser pour acquérir Neymar n'est pas si cher que ça.

«Quand nous avons engagé Paul Pogba, j'ai dit que ce n'était pas cher. Ceux qui coûtent cher sont ceux qui atteignent un certain niveau sans une certaine qualité. Je ne pense pas que 200 millions de livres pour Neymar est cher», a affirmé le technicien portugais après la victoire de son équipe en match amical contre la Sampdoria à Dublin (2-1).

Mercato: En fait, Neymar a déjà passé sa visite médicale et il devrait être présenté vendredi https://t.co/qLoLGHaiOD pic.twitter.com/4uBgY7jKpy — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 3, 2017

«Neymar est l'un des meilleurs joueurs au monde, donc, commercialement c'est du lourd. Mais Neymar n'est pas le problème, le problème ce sont les conséquences», a ajouté Mourinho.

«Ce qui est cher, c'est qu'il y a maintenant plus de joueurs à plus de 100 millions de livres, plus de joueurs à plus de 50 millions et plus de joueurs à 60 millions de livres. Ca c'est un vrai problème», a encore dit le Portugais.