Mercato: Neymar, qui a déjà passé sa visite médicale, devrait être présenté vendredi

FOOTBALL «L'Equipe» raconte que le Brésilien a rejoint en douce Maxwell et le médecin du PSG Eric Rolland mercredi à Porto pour passer les tests préalables à sa signature...

Neymar à l'aéroport de Porto, où il aurait été passé sa visite médicale avant son transfert au PSG, le 2 août 2017. — MOVENOTICIAS / AFP

L'épilogue est proche. Après la folle journée de mercredi, qui a vu Neymar se rendre au centre d'entraînement de Barcelone pour annoncer son départ à ses coéquipiers et parler avec ses dirigeants, le Brésilien et son entourage sont attendus ce jeudi à la mi-journée à Paris, ont fait savoir Wagner Ribeiro et une source interne au PSG.

>> A lire aussi: «Ce fut un plaisir», Messi rend hommage à son «ami» Neymar

L'officialisation du plus gros transfert de l'histoire - 222 millions d'euros - ne sera alors plus qu'une question d'heure. En effet, L'Equipe raconte dans son édition du jour que Neymar a déjà passé sa visite médicale.

Neymar ne sera pas aligné contre Amiens

Quand le Brésilien est parti en fin de journée mercredi à Porto, officiellement pour être un peu au calme, il a en réalité rejoint Maxwell, le coordinateur sportif du PSG, et le médecin du club Eric Rolland. Tout est donc prêt pour la signature d'un contrat de cinq ans (et un salaire de 30 millions d'euros nets par an).

Le quotidien sportif ajoute que la conférence de presse et la présentation du joueur devraient avoir lieu vendredi. Neymar ne sera pas aligné contre Amiens pour la première journée de Ligue 1, samedi, mais il sera bien présent au Parc des Princes pour assister au match et, sûrement, saluer son nouveau public. L'accueil s'annonce triomphal.