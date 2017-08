L’image était horrible, les nouvelles le sont tout autant. En septembre 2016, le jeune joueur du Borussia Dortmund, Dario Scuderi, était victime d’une blessure atroce lors d’un match de Youth League contre le Legia Varsovie. Résultat : perte totale du genou et de la jambe gauche, rupture des ligaments croisés internes et externes et déchirure du ménisque.

La fin d’un rêve, le début d’un nouveau

Après des nombreuses opérations, et alors que les médecins pensaient à l’origine que le joueur pourrait retrouver un jour le chemin des terrains, il semble aujourd’hui que l’avenir de Dario Scuderi s’écrive loin du monde du foot pro.

8 - Le retour de Dario #Scuderi n'est pas assuré malgré 8 opérations. Le #BVB va lui financer ses études de management sportif. Soldato. pic.twitter.com/gbi2RGDQM4 — Borusstatistik (@Borusstatistik) July 31, 2017

Profondément marqué par ce qui est arrivé à son joueur, le Borussia Dortmund compte accompagner le gamin sur le chemin de sa nouvelle vie. Alors qu’il songe à commencer une nouvelle carrière dans le management sportif, les dirigeants Borussen ont affirmé sur le site de la Bundesliga qu’ils se chargeraient de lui financer ses futures études en intégralité. Ça ne remplacera pas son rêve de devenir professionnel, mais le geste ne manque pas de classe pour autant.

A.L.G.