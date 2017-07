Bon, à une semaine de la reprise, il vaut que ce Monaco 2017-2018?

Monaco champion ! — NSJsport/Shutterstock/SIPA

Vous le sentez, vous aussi, le doux parfum de la reprise de la saison 2017-2018 qui vient gentiment chatouiller nos narines en manque de foot ? Et oui, on y est. Avant d’attaquer à pleine dents le championnat et les coupes d’Europe, l’AS Monaco et le PSG nous offre une petite opposition pas vilaine, lors du trophée des champions, en guise d’amuse-gueule (match en direct sur beIN Sports à 20h45).

Et puisqu’on n’a pas arrêté de vous bassiner (ou de vous régaler, c’est selon) avec le PSG ces derniers jours, la « faute » à Neymar, on s’est dit qu’il était judicieux de mettre la loupe sur les Monégasques. Ben ouais, c’est pas comme s’ils n’étaient pas champions de France, les mecs !

On connait la chanson

Le bonheur qui a suivi le titre 2016-2017, s’il n’a pas tout à fait disparu dans les têtes des supporters asémistes, est déjà à ranger au rayon des choses du passé. Très vite, comme tous les ans, les dirigeants monégasques ont fait face à l’assaut des écuries européennes aux crocs acérés et à la bouche pleine de billets. Résultat, Monaco a lâché Bernardo Silva dès le mois de juin (à City pour 50 millions d’euros), puis plus récemment Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy.

L'UEFA met en garde l'AS Monaco et lui précise qu'elle doit garder au moins dix joueurs de champ dans son effectif. — WinamaxSport (@WinamaxSport) July 25, 2017

Mais comme tous les ans aussi, les dirigeants monégasques ont ramené du sang neuf et comblé (quasiment) tous les vides laissés par les départs des monstres de la saison passé. Pour juger de l’ambiance qui règne autour du club, on est allé prendre le pouls auprès des supporters monégasques.

Serein comme sur le Rocher

Alors les amis, inquiets pour la saison prochaine ? « Non, pas du tout, je sais où va mon club, lance Yannick. Je gueule pas mal sur les médias et les supporters qui s’inquiètent sur les réseaux sociaux parce que je trouve qu’on ne dresse pas un bon tableau de la situation. J’entends partout qu’on s’est fait piller. Or on n a connu que trois départs majeurs, si c’est ça se faire piller, alors Lyon aussi s’est fait piller dans ce cas. »

Jessica, 28 ans, a le même point de vue quand on évoque le fameux « pillage » dont aurait été victime l’ASM. « J’ai l’impression que c’est le sentiment de tout le monde, sauf du côté de nos supporters (à part de rares exceptions) ! En plus on est habitué à vivre ça depuis plusieurs années et jusqu’ici ça s’est plutôt bien passé. C’est pas comme si on n’était pas prévenu. »

Aie confiancccccccce

Pour Yannick, hormis Bernardo Silva, « irremplaçable et encore pas remplacé jusqu’ici », les départs de Mendy et Bakayoko ont été bien géré. « On ne part pas avec des certitudes, mais tu prends Jorge et Kongolo pour remplacer Mendy, pour moi c’est suffisant pour finir dans le top 3 de la Ligue 1. Et pour ce qui est de Tielemans, je pense qu’on a très, très bien tapé. Si on aligne Tielemens et Fabinho, on ne sera pas loin d’avoir l'une des plus belles doublettes d’Europe. Si ça prend, bien sûr, on n’est pas dans Football Manager. Mais sur le papier ça a de la gueule. »

Monaco (quasi) champion: Pourquoi l'égalisation de Bernardo Silva

Si Jessica avoue ne pas trop connaître les nouvelles gueules de l’effectif, avec un bémol pour Tielemans, cette twittos bien connues du game assure faire « confiance aux dirigeants. Quand on me dit que nos recrues ne sont pas trop connues, je demande aux gens s’ils avaient entendu parler de Bernardo Silva avant qu’il arrive chez nous. Je trouve que les dirigeants ont le don pour trouver des joueurs prometteurs et en faire des pépites. »

L'AS Monaco a présenté ce mercredi ses nouvelles recrues :

👉 Kongolo

👉 Benaglio

👉 Meité

👉 Tielemans

👉 Mboula pic.twitter.com/e1FmzDLcPa — Actu Foot (@ActuFoot_) July 26, 2017

Parce que c’est notre projet !

Sur le papier, en fait, Monaco a joué la même musique que tous les ans. Vendre une blinde les mecs qui ont crevé l’écran, tout en essayant de garder un effectif cohérent et compétitif. Et visiblement, les supporters semblent avoir bien assimilé le bouzin. En tout cas, Yannick fait partie de ceux-là.

Monaco ne fait que ce qu’il fait depuis plusieurs années, vendre quelques titulaires, mais pas tous. Et puis on vend pour réinvestir derrière, voilà, c’est comme ça, c’est notre projet. Vadym, on peut dire ce qu’on veut, moi aussi ça me fait chier de voir partir Bernardo, mais je comprends pourquoi il fait ça et il faut l’accepter, c’est comme ça. On supporte Monaco, on ne supporte pas le Barça ou le PSG. Il ne faut pas se voir plus beau que l’on est.

Vivement la fin du mercato

Le seul hic, c’est qu’il reste encore un mois de mercato et que d’autres artistes sont sérieusement pistés par toute l’Europe. Mbappé fait tourner la tête du Real, du Barça et de City. Arsenal et Wenger sont totaly in love de Lemar et Fabinho ne manque pas non plus de courtisans (PSG, Manchester).

D'après Damien Degorre, Monaco a refusé une nouvelle offre (50m€) d'Arsenal pour Lemar. #AFC pic.twitter.com/PsSWIJZ7tw — Arsenal French Club (@FrenchAFC) July 28, 2017

Si Vadim Vasilyev a rappelé récemment en conf’ que Lemar et Fabinho ne partirait pas et qu’il aimerait conserver Mbappé, qu’en sera-t-il si les cadors européens continuent à leur chanter des sérénades et alignent les zéros sur le chéquier ?

« Le cas Lemar il me fait doucement sourire, lâche Yannick. Tout le monde l’envoie à Arsenal, or moi de ce que je sais, le joueur veut rester, le père est du même avis et Vadym aussi donc bon… » « C’est sûr que ça foutrait les boules de perdre Mbappé, réfléchit Jessica. J’espère surtout qu’on ne nous fera pas une Martial bis, avec un départ à la toute fin du mercato… En fait, j’ai juste hâte que le mercato se termine. »

A retenir des propos de Vasilyev :

Mbappé, pas encore d'accord POUR LE MOMENT

Fabinho et Lemar restent

1 ou 2 recrues encore espérées — Daily Mercato (@DailyMercato) July 26, 2017

En conclusion, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nos deux supporters se marre quand on évoque la possibilité d’une saison compliquée. Ils sont même à peu près certains que Monaco va continuer de jouer les premiers rôles en Ligue 1, avec toujours le même objectif : atteindre les 8e de finale de Ligue des champions et terminer sur le podium.

Et Omar, il en dit quoi de tout ça ?

S’il ne va pas jusqu’à dire qu’il y a péril en la demeure, Omar Da Fonseca, lui, se montre un peu plus mesuré. « Je suis un peu plus inquiet que les saisons précédentes. Ils ont quand même perdu trois joueurs extraordinaires, des mecs qu’on ne trouve pas à tous les coins de rues… Après, Monaco ne déroge pas à sa politique et jusqu’ici ça a plutôt très bien fonctionné. Il faudra voir s’ils arrivent à conserver leurs trois autres stars (Mbappé, Fabinho et Lemar). S’ils n’en perdent ne serait-ce qu’un, ça sera compliqué. »

En fait, c’est toujours chaud de juger une équipe fin juillet, surtout quand celle-ci s’appelle Monaco, mais ici plus qu’ailleurs, il est grand temps que le mercato ferme ses portes.