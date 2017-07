VIDEO. Neymar: But victorieux contre Manchester United et photo avec Pogba... Nuit tranquille pour le Brésilien

Pogba et Neymar — Instagram

N’importe qui à sa place rentrerait sur un terrain de football sur la pointe des pieds et se ferait tout petit. Neymar, lui, n’en a strictement rien à battre. Le Brésilien a offert une nouvelle victoire au FC Barcelone à l’occasion de la tournée américaine. Les Catalans ont battu Manchester United 1-0.

🏆 International Champions Cup ⚽️ Neymar ne semble pas trop perturbé par son avenir 😋😋 https://t.co/W52eLMfnQO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 27, 2017

Pas le but du siècle, évidemment, mais ça prouve bien que Neymar n’est pas affecté par son probable transfert au Paris Saint-Germain. Un terrain, un ballon, et hop on oublie tout. A la fin de la rencontre, l’attaquant du Barça a même tapé la pose avec son pote Paul Pogba. Le sommet du swag.