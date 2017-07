Affaire de la sextape: Le contrôle judiciaire de Benzema totalement levé, le parquet fait appel

Karim Benzema a marqué contre le Celta — MIGUEL RIOPA / AFP

Le contrôle judiciaire de Karim Benzema, mis en examen dans l'affaire du chantage à la sex-tape contre Mathieu Valbuena, a été intégralement levé lundi par le juge d'instruction, a indiqué mercredi à l'AFP l'un de ses avocats, confirmant une information du quotidien L'Équipe. «Le parquet de Versailles a fait appel de cette décision», a indiqué à l'AFP une source judiciaire. Une nouvelle audience se tiendra prochainement devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.

«On est très satisfait de cette nouvelle victoire. On attend désormais la mise hors de cause totale de Karim Benzema dans cette affaire», a réagi auprès de l'AFP Me Sylvain Cormier. Le contrôle judiciaire de l'attaquant du Real Madrid, ordonné le 5 novembre 2015, avait été partiellement levé mi-février 2016 par le juge d'instruction - une décision confirmée en mars 2016 par la cour d'appel de Versailles après un appel du parquet -, l'autorisant de nouveau à pouvoir entrer en contact avec la partie civile, Mathieu Valbuena.

🚨 OFFICIEL ! Le contrôle judiciaire empêchant Benzema de voir son ami Karim Zenati dans le civil a été levé ! https://t.co/QG3P9SGSMw — Discussion Football (@dfootballinfo) July 26, 2017

L'ancien avant-centre des Bleus, écarté de la sélection à la suite de cette affaire, n'avait toujours pas le droit de parler avec son ami d'enfance Karim Zenati, également mis en examen dans ce dossier, et remis en liberté en février 2016. Le juge d'instruction a donc levé cette dernière interdiction. Le 11 juillet, la Cour de Cassation avait donné gain de cause à la star madrilène. La haute juridiction avait annulé une décision de la cour d'appel de Versailles, qui avait validé la procédure en décembre, et demandé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de statuer de nouveau.