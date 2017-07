VIDEO. Manchester United: Julia Roberts trouve que Pogba «est un être humain extraordinaire»

Après Adil Rami et Pamela Anderson, préparez-vous au prochain mariage kamoulox entre le foot français et Hollywood, à savoir l’histoire d’amour naissante entre Julia Roberts et Paul Pogba.

A-List stars on and off the pitch here in Santa Clara - great to have the one and only Julia Roberts on #MUTV! 🎥⚽️ pic.twitter.com/ZoOTmm7z4h