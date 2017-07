Telenovela: Neymar dirige en sous-main le mercato du PSG depuis le début

Neymar avec le Barça aux Etats-Unis. — Edu Bayer/SIPA

C’est le premier Neymar du jour, servi chaud au petit-déjeuner. Le Parisien de mardi nous apprend que loin d’être une opportunité sortie de nulle part, le transfert du Brésilien occupe les journées parisiennes depuis plusieurs semaines déjà. En effet, quand le clan du meilleur buteur de la seleçao a contacté les dirigeants du PSG pour tenter de « forcer » son départ, il aurait également fait passer une liste de demandes sur le reste du mercato.

1 - La signature de Dani Alvès, son meilleur ami de l'époque Barça. Les deux hommes ont passé une partie de leurs vacances ensemble, et on peut penser que si l’ancien latéral de la Juvea rembarré au dernier moment City pour le PSG, c’est qu’il savait ce qui se tramait en surface.

2 - L’arrivée de Coutinho, grand pote de Neymar et accessoirement excellent footballeur qui ne dépareillerait pas au PSG. Problème, Liverpool en demande un prix exhorbitant, et il ne faut pas chercher plus loin l’intérêt soudain du Barça pour le milieu de Liverpool. Papa Neymar a dû faire le même cinéma aux dirigeants catalans.

Liverpool fans may be 😨😨😨



3 - A défaut de celle de Coutinho, l’arrivée d’Alexis Sanchez, hypothèse de remplacement proposée par le club parisien. Ca a failli se faire, mais les agents du Chilien auraient poussé le foutage de gueule un poil trop loin niveau salaire et prime à la signature.

3 - Garder Lucas, lui aussi très proche de Neymar, avec qui il a commencé le futsal au Brésil très jeune avant d’épouser sa trajectoire en début de carrière. Le PSG aurait bien vendu son ailier pour faire rentrer du cash, mais s’il veut que Neymar vienne, il faudra sans doute se résoudre à vendre Di Maria.