VIDEO. Jogo bonito: Ronaldinho régale au foot volley sur la plage de Barcelone

Ronaldinho lors d'un match de légendes — PAU BARRENA / AFP

37 ans mais un génie toujours intact. De passage à Barcelone le week-end dernier, Ronaldinho n’a pas fait de chichis. Direction la plage de Nova Icaria (arrêt Ciutadella Vila Olimpica pour ceux qui connaissent), sur les terrains de beach volley pris d’assaut H24 par des mecs surbronzés et relativement talenteux au beach volley.

Sauf que le truc de Ronnie, c’est plutôt le foot-volley. Mais le foot volley classieux, celui où on touche à peine le sable et on met des retournés pour marquer le point. Inutile de vous dire que les petits veinards qui passaient par là ont profité du moment. Si Neymar ne vient pas,le PSG peut toujours proposer une dernière pige à Ronnie, moyennant qu’il puisse jouer pieds nus et en marchant.