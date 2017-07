Mercatogate: Il hésite, aidons Neymar à venir au PSG avec Macron et Hanouna

Neymar sur les nouveaux Champs-Elysées — W.P le killer de Photoshop

Avant-hier, son arrivée à Paris relavait du fantasme lubrique d’adolescent boutonneux. Hier, c’était réglé, il y avait plus qu’à savoir qui on virait pour lui faire de la place. Aujourd’hui, les joueurs du Barça, Suarez et Messi en tête, l’auraient convaincu de rester en Catalogne un an de plus. Puisque Neymar semble avoir l’esprit de décision d’un bébé cachalot de trois mois, 20 Minutes s’est décidé à apporter sa contribution au bouzin. Voilà nos idées maison pour convaincre l’attaquant brésilien de rejoindre notre bonne vieille Ligue 1 Conforama.

Paris plage ouvert toute l’année

Si Ronaldinho et Neymar ont choisi le Barça plutôt que le Real Madrid un jour dans leur vie, c’est d’abord une question de géographie. Il y a une ville qui est au bord de la mer, et pas l’autre. Or, c’est un peu cliché, mais le joueur brésilien est sensible à sa qualité de vie, laquelle dépend beaucoup de la taille de la plage et de la température de l’eau. Paris n’a pas la Méditerranée, mais Paris a Anne Hidalgo et Paris plage au bord de la Seine.

Neymar sur les nouveaux Champs-Elysées - W.P le killer de Photoshop

On compte donc sur la maire de Paris pour condamner définitivement les quais et prolonger Paris Plage toute l’année, avec une bulle climatique artificielle pour assurer un petit 30 degrés de moyenne. Les Parisiens seront prêts à banquer cinq euros de plus sur leur passe Navigo pour la financer, il en va de l’intérêt supérieur de la nation.

Une compagne à piocher dans les émissions de Téléréalité de NRJ 12

La relation longue durée qui unit Neymar à Bruna Marquezine connaît autant de hauts que de bas, et il semblerait que l’on soit à peine au niveau de la mer en ce moment. Le groupe M6, s’il est propriétaire des Girondins de Bordeaux, pourrait donc y mettre du sien pour rehausser le niveau de la L1 et proposer au Brésilien de se choisir une copine parmi le cheptel maison, réparti dans les meilleures émissions de la chaîne

Les Anges de la Téléréalité

Les Marseillais : South America

Les Chtis à Miami

Les Vacances des Anges

Hollywood girls

Si le casting n’est pas à son goût, Adil Rami, qu’on sait généreux, ne verrait aucun problème à partager Pamela Anderson, ça ferait de beaux sujets avant le clasico. On garde Nabilla en joker au cas où.

Nabilla et Neymar, un couple qui aurait de la gueule. - Arnold Jerocki/AP/SIPA

Macron qui s’engage à verser 2 % du PIB à Neymar père en guise de commission

Prompt à s’engager dans les dossiers importants pour l’image de la France, Emmanuel Macron mettrait avec joie son amour pour l’OM de côté s’il fallait filer un coup de main à Nasser, car la saine concurrence, c’est ce qui fait avancer le monde de l’entreprise, n’est-ce pas ?

Neymar senior et le président de la République discutent de l'avenir du PSG. - Lionel Urman/SIPA

Entre deux rencontres avec Rihanna, le président français pourrait donc trouver un peu de temps dans son agenda et caler une petite entrevue avec le père de Neymar, qui est aussi son agent. Pas besoin que ça dure des plombes, suffit de lui promettre des tas de biftons. 2 % du PIB représente un bon point de départ, même si ça ne va pas être facile à expliquer au ministère de la Défense, cette nouvelle baisse inopinée du budget 2018.

La main sur le compte twitter de Jean-Michel Aulas

Plus actif sur Instagram que sur Twitter (cœur avec les doigts pour son dernier post en penseur de Rodin), Neymar n’a encore jamais eu entre les mains une telle bombe à retardement. Mais JMA, toujours partant pour faire grandir la L1, est de nature généreuse. Le boss lyonnais peut mettre dans la balance son compte twitter de déglingo. Imaginez un peu le délire que ça donnerait les soirs de branlée parisienne dans le formidable outil.

Neymar séduit par un joueur de l'OL. - Capture d'écran/Twitter

La fin du principe de laïcité pour autoriser le port du bandeau « 100 % Jesus »

La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat serait un concept sans doute trop délicat à résumer à Neymar, capable de se trimballer avec un bandeau blanc 100 % Jesus en finale en Ligue des champions. Il se trouve qu’on est un peu à cheval sur la question des signes religieux dans notre beau pays, mais il faut savoir faire des sacrifices pour les grands hommes.

Nasser Al-Khelaïfi, récemment converti au Neymarisme. - ALLAMAN STEPHANE/SIPA

Le parlement n’a qu’un mot à dire et c’en serait terminé du principe de laïcité dans les lieux publics. On viendrait tous au Parc avec des tee-shirts Jesus commercialisés par le père Neymar (20 % de com’ sur chaque exemplaire vendu) et les plages corses seraient remplies de burkinis dans l’allégresse générale.

Une place de chroniqueur à vie de TPMP

« Ciryril Hanounazinho ? J’adooooooooooore ». Comment penser sérieusement à attirer un gars de la trempe de Neymar quand on sait le matraquage fiscal subi par les Français (parlez-en au 3216 dans « Carrément Brunet ») sans lui autoriser des compensations à la hauteur ?

Neymar dans son futur costume d'animateur. - Capture d'écran/youtube

La rédaction des sports de 20 Minutes est persuadée qu’un geste fort ferait pencher la balance. Et quoi de mieux qu’une chronique à TPMP pour faire prendre conscience à Neymar de la grandeur de la France ? On le calerait entre Gilles Verdez et Valérie Benaïm, déguisé en danseuse de samba, et Baba raconterait des blagues salaces sur les Brésiliens du Bois de Boulogne sans qu’il ne panne rien. Enorme.

Une clause de non-participation à tous les matchs pourris à l’extérieur

En plus de lui offrir des congés calqués sur ceux d’un prof agrégé de classes préparatoires, le PSG serait bien inspiré de laisser la possibilité à Neymar de faire l’impasse sur les matchs à l’extérieur en hiver dans des stades au nom composé :

Michel d’Ornano

Gaston-Gérard

Saint-Symphorien

Rohazon Park

Autre suggestion : le dispenser de Coupe de France jusqu’aux quarts de finale et le dispenser de Coupe de la Ligue tout court.

Neymar n'a encore jamais vu la neige. - Capture d'écran/Twitter

Riolo, Ménès et Luiz Fernandez qui lui écrivent une chanson sur l’air de « We are the world »

Les deux plus grand haters du foot français et l’homme qui a titularisé Romain Rocchi à la place de Ronaldinho au PSG réunis pour un tube hommage à Neymar. Les paroles ?

♫ We are Neymar ♫

♫ We are better than Lemar ♫

♫ We are the one who will sucking you up ♫

♫ So let’s start playing ♫

♫ There is Rolando who is waiting ♫

♫ You are saving the Conformara Ligue one ♫

Nouveau numéro 1 dans les charts. - Capture d'écran/Youtube

En bonus >> Nabil Djellit qui se fait seppuku sur le plateau de l’Equipe 21, oblige d’admettre sous la torture que, « bon d’accord, Neymar est un peu meilleur que Ben Arfa ».

>> Vous aussi vous avez des idées pour convaincre Neymar de rejoindre la Ligue 1. N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, on fera suivre à qui de droit.