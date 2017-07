Tour de France 2017: Froome roi de France, Bardet de justesse, Barguil au combat... Ce qu'il faut retenir du contre-la-montre de Marseille

Romain Bardet a dû serrer les dents pour sauver sa place sur le podium du Tour de France 2017. — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Voilà, c’est fini. Le Tour de France 2017 a rendu son verdict après le contre-la-montre de samedi qui se tenait à Marseille. Bon, il reste encore une journée à suivre, évidemment, avec l’arrivée sur les Champs Elysées dimanche, mais les paris sont clos et l’affaire est pliée. Voilà ce qu’il faut retenir de cette avant-dernière étape de la Grande Boucle opus 2017.

Le classement général du Tour de France 🇫🇷

1/🇬🇧 Froome

2/🇨🇴 Uran

3/🇫🇷 Bardet

4/🇪🇸 Landa

5/🇮🇹 Aru #TDF2017 #TDFMarseille2017 — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz) July 22, 2017

Bardet a eu très, très chaud

On savait que le leader de l’AG2R La Mondiale n’était pas un mec taillé pour le contre-la-montre, on savait que ça serait très dur pour lui dans la cité phocéenne, mais on n’imaginait pas en revanche que ça serait aussi tendu. Parti à 17h02, juste avant Froome, Roro en a chié à Marseille, et c’est peu de le dire. Plus il avalait les kilomètres dans les rues de Marseille, plus on commençait à mouiller nos caleçons.

.@romainbardet "Je suis à bout, j'ai tout donné, aujourd'hui ça allait vraiment pas, j'ai fait le chrono avec ma tête." #TDF2017 pic.twitter.com/EdxhslRmBu — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 22, 2017

On s’est même vite rendu à l’évidence: Bardet ne terminerait pas deuxième du Tour. A l’arrivée, le Français a même dû aller au bout de sa vie pour sauver sa place sur le podium et ça s’est joué à… une toute petite seconde. Ouf.

Tu as souffert et tout donné, nous sommes fiers de toi / You suffered a lot, you gave everything, we are proud of you ♥️#ALLEZALM #TDF2017 pic.twitter.com/8Df6SrqRtd — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme) July 22, 2017

Chris Froome a fait le boulot, encore une fois

Chris Froome n’a jamais tremblé. Parti en dernier du stade Vélodrome, à 17h04, le britannique a roulé plus ou moins comme on l’imaginait, c’est-à-dire vite, mais pas assez pour remporter la 20e étape, qu’il a laissé au Polonais Maciej Bodnar (28’15’’).

A sensational effort from @chrisfroome who finishes 3rd on the day behind teammate @michalkwiatek & stage winner @maciejbodnar. #TDF2017 pic.twitter.com/PTrHVUWn1n — Le Tour de France UK (@letour_uk) July 22, 2017

A l’arrivée, le maillot jaune termine son tour de Marseille avec 6 secondes de retard sur le vainqueur du jour. Mais l’essentiel est ailleurs. Froome va une nouvelle fois remporter le Tour de France, le quatrième de sa carrière. Il n’y a rien à ajouter, bravo Mister.

Rigoberto Uran, deuxième du Tour sans jamais avoir attaqué

C’est une des leçons de ce Tour, oui, on peut terminer sur le podium, juste derrière le monstre Froome, sans même avoir tenté en trois semaines de course de se distinguer par des attaques un peu sexy ou une victoire d’étape (on lui accorde un joli chrono à Marseille, tout de même).

Superbe perf d'Uran / Great TT by @UranRigoberto! pic.twitter.com/fB6T3vEINe — Le Tour de France (@LeTour) July 22, 2017

Un suceur de roue du premier au dernier jour, comme on dit dans le jargon. Mais de tout ça, le Colombien s’en cogne royalement, il est deuxième de la Grande Boucle. Les rageux peuvent aller se rhabiller.

Wawa roi de la montagne et super-combatif

Ça restera l’une des fiertés tricolores de ce Tour. Warren Barguil, le coureur de l’équipe Sunweb, va débouler sur les Champs dimanche auréolé du titre de meilleur grimpeur du Tour de France 2017. Le Breton, qui nous aura fait vibrer pendant les épreuves de montagne, a raflé deux victoires d’étape et ça, ça claque carrément. La première, entre Saint-Girons et Foix, la seconde, entre Briançon et l’Izoard. Et histoire que ça pète encore un peu plus, Barguil a été élu super-combatif du Tour. La classe.