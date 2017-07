Wimbledon: Trois matchs du tournoi 2017 sont suspectés d'avoir été truqués

Terminé depuis un peu moins d’une semaine, le tournoi de Wimbledon se retrouve au milieu d’un début de polémique. L’agence anti-corruption Tennis Integrity Unit (TIU) a ouvert une enquête autour de trois matchs de l’édition 2017 suspectés d’avoir été truqués.

#BREAKING: Tennis integrity unit investigating possible match-fixing in three Wimbledon matches - BuzzFeed News