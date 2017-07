Adil Rami maqué à Pamela Anderson? Un journaliste ose lui poser la question en plein conf de presse

Adil Rami tout sourire en conférence de presse quand un journaliste lui demande s'il est maqué avec Pamela Anderson. — Soccer World

Il se passe un truc entre Adil Rami et Pamela Anderson, fantasme de tous les gamins nés dans les années 90 (comme Rami lui-même, en fait) et pour qui la série « Alerte à Malibu » et son délicieux générique étaient un rendez-vous télévisuel immanquable.

Depuis que Voici a dévoilé la relation amoureuse entre les deux gourgandins, certains essaient d’obtenir le fin mot de l’histoire, le scoop ultime, quitte à carrément le demander (sans trembler des genoux) au principal intéressé en pleine conférence de presse de l’OM.

La Provence qui demande à Rami si on verra Pamela Anderson au Vélodrome... pic.twitter.com/LxtMS152my — I Love Marseille 🌞 (@ILoveMarseille1) July 20, 2017

« Est-ce qu’on aura la chance de voir Pamela Anderson au Stade-Vélodrome cette saison ? », a demandé brut de pomme un journaliste présent face à Adil Rami. On vous laisse découvrir la réponse du joueur par vous-même.

Vu le sourire du joueur, et la façon qu’il a eue de chercher ses mots, on pense avoir la réponse. Lui-même semblait avoir tellement envie de lâcher un grand « et ouais les mecs, tout est vrai ». Un peu comme Jamel dans ce mythique épisode de H.