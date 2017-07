Tour de France 2017: Primoz Roglic remporte la 17e étape entre La Mure et Serre Chevalier

Primoz Roglic — Dudley/Pacific Press/SIPA

On attendait un pur grimpeur, c’est finalement Primoz Roglic qui a remporté la 17e étape du Tour de France 2017 entre La Mure et Serre Chevalier. Avec en toile de fond, une lutte pour le podium benefique à Romain Bardet et aux conséquences quasi désastreuses pour Fabio Aru.

La journée des abandons

Le début de la journée a été marquée par les abandons du maillot vert Marcel Kittel – successivement à une chute – et de Thibaut Pinot, fatigué, malade et fiévreux. A l’avant, Thomas De Gendt et Michael Matthews, le nouveau maillot vert, avaient pris soin d’animer le début de l’étape en attaquant avant tout le monde. Un groupe de poursuivants d’une trentaine de coureurs s’est ensuite lancé à leur poursuite. Un peu plus à l’arrière encore, c’est Contador qui s’est décidé à placer une banderille pour s’envoler.

Le panache de Contador (pour rien)

Bien en jambes, l’Espagnol a comblé une partie du retard sur le peloton des poursuivants seul comme un grand et a vu son coéquipier Gogl l’attendre afin de l’aider à opérer la jonction. Une fois la tâche accomplie, les Trek présents à l’avant (Mollema et Pantano) se sont chargés de rouler pour revenir sur De Gendt dans la descente du col de la Croix de Fer.

L’ascension du Télégraphe a ensuite fait exploser ce groupe sous l’impulsion d’un immense Primoz Roglic qui était de loin le plus fort au sein de l’échappée du jour. Tellement fort que seuls Contador, Frank, Atapuma et Pauwels ont réussi à prendre sa roue dans le Galibier avant de céder les uns après les autres face à la puissance du Slovène.

>> A lire aussi : Tour de France 2017: Pinot abandonne… Mais bon sang, pourquoi s’est-il mis dans ce pétrin ???

Aru presque éliminé de la course au maillot jaune

Dans le groupe des favoris, Romain Bardet a attaqué à plusieurs reprises dans le Galibier pour essayer de faire plier Chris Froome, mais le maillot jaune n’a jamais tremblé, à l’inverse d’un Fabio Aru moins en forme mercredi.

L’Italien a perdu une trentaine de secondes sur Froome et Bardet dans la descente vers Serre Chevalier après avoir coincé dans les derniers mètres du Galibier. Résultat, Aru est éjecté du podium, Aru passe deuxième et Uran troisième.