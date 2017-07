NBA: Pour finir sa carrière aux Celtics, Paul Pierce revient et signe un contrat de... une seule journée!

Le joueur des Boston Celtics Paul Pierce lors d'un match face à Atlanta, le 6 mai 2012. — Michael Dwyer/AP/SIPA

La légende est de retour aux Celtics pour un tout petit jour. Paul Pierce, qui a passé le plus clair de sa carrière aux Boston Celtics, a décidé de rentrer au bercail afin d’y mettre un terme, mais à sa manière.

Car en réalité, « The Truth » (« La Vérité »), avait déjà fait ses adieux au basket professionnel dans son dernier club, les Los Angeles Clippers, mais c’est bien chez les verts de Boston, là où tout a commencé pour lui, que Paul Pierce voulait tirer sa révérence. Il a donc fallu trouver un stratagème.

Et voilà comment le meilleur marqueur à trois points de l’histoire la franchise de Boston a signé un contrat de… un jour. Un geste des plus romantiques pour celui qui aura passé près de quinze ans chez les Celtics, avant de poursuivre sa carrière aux Brooklyn Nets, aux Washington Wizards et chez les Clippers.

Après cette folle journée de contrat, le club retirera le numéro 34 que Pierce portait. C’est le 22e joueur de la franchise NBA à mériter un tel honneur.