10h50: Arsenal is on fire

Arsenal veut Lemar et Lemar est plutôt chaud lui aussi pour rejoindre les Gunners. Problème, Monaco est très gourmand dans ce dossier et après avoir refusé une première offre de 34 millions d'euros, le club aurait ensuite snobé 45 millions. Le truc, c'est que tonton Arsène est chaud patate cet été et qu'il ne compte pas s'arrêter-là. Selon le Daily Mail et le Daily Mirror, les Gunners devraient prochainement dégainer une nouvelle offre. On n'en connait pas le montant, mais elle devrait au moins dépasser les 50 millions. A un moment, ça va bien finir par passer.