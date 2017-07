Un fan des Gunners se fait tatouer le visage de Lacazette sur la fesse, et le résultat est dégueulasse

Chaque année ou presque, Arsenal cherche à se payer un buteur de grande classe, et chaque année jusqu’ici, les Gunners se faisaient rembarrer. Du coup, quand un fan entend parler de la rumeur Alexandre Lacazette, il n’y croit pas un seul instant. Il se lance alors un défi et le partage sur les réseaux sociaux : si jamais le buteur lyonnais déboule dans la capitale anglaise, il se fera tatouer le visage du Guadeloupéen, « quelque part sur le corps ».

if Arsenal sign Lacazette i'll get a tattoo of his face somewhere on me body 🤙🏼